Pagamentos com contactless disparam 163% impulsionados pela pandemia

O Relatório dos Sistemas de Pagamentos quantifica aquilo que foi a experiência dos portugueses relativamente às opções de compra e de pagamento registados no último ano, profundamente marcado pela pandemia de covid-19. As compras online cresceram 32,3% em número e 9,6% em valor, representando em Dezembro 12,8% do número e 11,6% do valor agregado das compras efectuadas com cartões emitidos em Portugal. As compras online em sites estrangeiros, pagas com cartão, representaram cerca de 65% das compras online realizadas no último ano.

O documento, divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), mostra a explosão dos pagamentos com recurso à tecnologia contactless, que cresceram 163% em número e 271% em valor, representando 32% das compras em terminais físicos em Dezembro. Cada compra com essa tecnologia, que dispensa a marcação do código secreto) teve um valor médio de 20,6 euros e os principais sectores em que foi utilizada foram o do comércio a retalho e da restauração.

Outros meios de pagamento cresceram significativamente, num ano em que o conjunto dos pagamentos de retalho diminuiu 9,2% em número e 4,1% em valor.

“O SICOI (Sistema de Compensação Interbancária), que processa a generalidade dos pagamentos de retalho que efectuamos no nosso dia-a-dia, liquidou 2,7 mil milhões de operações, no valor de 501,5 mil milhões de euros. Após seis anos de crescimento, esta redução deve-se à contracção do consumo e da actividade económica em ano de pandemia”, avança o BdP.

Entre os meios que cresceram fortemente estão as transferências bancárias, “em grande medida por permitirem a realização de pagamentos não presenciais, sobretudo as transferências imediatas, que cresceram 81,3% em número e 50,4% em valor”, avança o Relatório de Sistemas de Pagamentos. As transferências a crédito aumentaram 8% em número e 3,5% em valor.

Mas outros perderam peso, como os débitos directos, que caíram 5% em número e 7,6% em valor, devido à suspensão de muitos serviços durante o período da pandemia.

No caso dos cheques, a redução foi drástica, reforçando a tendência dos últimos anos: uma quebra de 27,9% em número e de 27,8% em valor.

As operações com cartão também caíram, devido sobretudo à redução dos levantamentos e das compras físicas. Os levantamentos de numerário caíram 21,4% em número e 14% em valor e o pagamento de compras caiu 8,5% em número e 9% em valor. Ainda assim, refere o regulador, os cartões continuaram a ser o instrumento de pagamento mais usado pelos portugueses.