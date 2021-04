Eurodeputados querem IRC “suficiente” a nível mundial para esvaziar paraísos fiscais

O Parlamento Europeu espera que as negociações em curso na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para criar um IRC mínimo à escala mundial levem os governos a definir um patamar de tributação capaz de esvaziar a eficácia dos paraísos fiscais, obrigando as empresas a pagar os impostos no local onde obtêm os seus lucros.