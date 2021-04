“Nós bem tínhamos avisado”, dizem representantes da população de Montalegre

“Nós bem tínhamos avisado”. O presidente da Associação Montalegre com Vida reage, assim, à notícia que dá conta dos alertas do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, para a possibilidade de a empresa Lusorecursos não conseguir manter a licença da mina de lítio que pretendia explorar em Sepeda, no concelho de Montalegre. “Nós nunca vimos a empresa no terreno a fazer estudo nenhum. Nunca cá andaram a fazer medições de nada, como é que se faz um estudo de impacto ambiental assim?”, começa por questionar Armando Pinto.