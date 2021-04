Sporting está nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal

“Leões” têm agora encontro marcado com os espanhóis do Inter Movistar.

O Sporting qualificou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, marcando encontro com os espanhóis do Inter Movistar, ao vencer os russos do KPRF Moscovo por 3-2, em Zadar, na Croácia.

No quarto jogo da “final a 8”, cujo resultado não mexeu na segunda parte, Cavinato, que “bisou”, e Rocha marcaram os golos dos comandados de Nuno Dias, todos com intervenção de Merlim, enquanto Niyazov e Asadov fcaturaram para a equipa da Rússia.

A formação “leonina”, campeã europeia em 2018-19 e finalista vencida em 2010-11, 2016-17 e 2017-18, vai tentar no sábado chegar pela quinta vez à final, precisando para isso de vencer o Inter Movistar, recordista de títulos (cinco).

Na outra meia-final, o FC Barcelona (2-0 ao Dobovec) mede forças com o Kairat Almaty, “carrasco” do Benfica (6-2, após prolongamento).