Nós, os portistas, merecíamos melhor

Não conheço o empresário Pedro Pinho. Admito que seja boa pessoa e que sofra com os desaires do FC Porto, o clube pelo qual também eu vibro, sempre que vence, sofro, quando perde, e me revolto, se algum árbitro nos prejudica de forma grosseira, como aconteceu no jogo de Moreira de Cónegos. Mas, ao agredir um repórter de imagem que apenas filmava o presidente do clube, Pinto da Costa, à saída do estádio do Moreirense, passou todos os limites. Cometeu um crime e deve sofrer as devidas consequências legais e desportivas, sem qualquer atenuante, porque nada fez para a merecer (negou até quando pôde as agressões) e porque é tempo de decisões exemplares no futebol português.