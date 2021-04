“Martins”: a ginástica suprema também já se escreve em português

“Volta livre para Tkachev [passar de costas por cima do banzo em posição encarpada com as pernas afastadas], rotação de 180º, agarrando o banzo superior das paralelas, seguido de passagem com meia volta para o banzo inferior”. Confuso? É natural. Para o cidadão comum, falamos de uma loucura. Na bitola das paralelas assimétricas, trata-se de criatividade e singularidade ao extremo e só ao alcance da elite. Esta rotina tem, agora, nome português – e bem português. Senhoras e senhores, este é o “Martins”, elemento inédito que colocou Portugal na nata da ginástica artística feminina.