Ex-internacional alemão admite ter divulgado pornografia infantil

O antigo internacional alemão Christoph Metzelder admitiu em tribunal ter visto e divulgado imagens de pornografia infantil, crimes pelos quais começou a ser julgado nesta quinta-feira. Na primeira audiência, Metzelder, de 40 anos, assumiu ter visto e divulgado 18 arquivos de cariz pornográfico, e pediu perdão às vítimas.

“Aceito a sanção e peço perdão às vítimas. Terei de viver o resto da minha vida com essa culpa”, disse Metzelder, que está acusado de posse de imagens de pornografia infantil e de as ter enviado a pessoas conhecidas através do WhatsApp.

Se for considerado culpado, o antigo futebolista incorre numa pena de prisão que pode variar entre os três meses e os cinco anos, mas caso assuma os ilícitos pode ser condenado a pena suspensa.

A 21 de Abril, o advogado de Christoph Metzelder afirmou que o antigo futebolista “sabe o que fez e ia assumir as suas responsabilidades”. “Ele sabe o que fez, sabe que isso pode ser considerado uma falha e que tem de enfrentar as suas responsabilidades”, disse Ulrich Sommer, garantindo que Metzelder “está chocado consigo próprio e por ter tido um tipo de vida dupla”, mas “não é um pedófilo”.

O antigo defesa, de 40 anos, desempenhava funções de treinador na Federação Alemã de Futebol, quando a investigação ao caso foi aberta, em Setembro de 2019. Vice-campeão mundial em 2002, Metzelder somou 47 internacionalizações na selecção germânica, entre 2001 e 2008.

Enquanto jogador, fez quase toda a carreira na Alemanha, onde representou o Borussia Dortmund e o Schalke 04, e, entre 2007 e 2010, alinhou nos espanhóis do Real Madrid.

Depois de terminar a carreira, em 2013, tornou-se director de uma agência de publicidade e de uma fundação com o seu nome, que apoia projectos dirigidos a crianças e jovens.