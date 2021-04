Andebol: Portugal garante apuramento para Europeu de 2022

Selecção nacional venceu Israel e, a uma jornada do fim da fase de qualificação, já assegurou uma vaga no torneio.

A selecção portuguesa de andebol deu nesta quinta-feira mais um passo de um crescimento sustentado no panorama internacional, ao assegurar a qualificação para o Campeonato da Europa de 2022. Em Telavive, Portugal venceu Israel por expressivos 29-41, em jogo da 5.ª jornada do grupo 4 de apuramento, e garantiu a presença em mais uma fase final.

A necessitar de apenas um empate para assegurar o apuramento, a equipa portuguesa, que ao intervalo já vencia por nove golos de diferença (13-22), não facilitou e acabou por triunfar em Israel, tendo, além de garantido o apuramento, assumido o primeiro lugar do grupo.

Diogo Branquinho acabou por ser o mais capaz na finalização, com nove golos apontados (foi o melhor marcador da partida), seguindo-se André Gomes (seis) e Alexandre Cavalcanti (cinco).

Tendo ainda um jogo por disputar, a selecção portuguesa lidera o grupo, com oito pontos, mais dois do que a Islândia, estando a Lituânia em terceiro, com quatro, e Israel em quarto e último, com dois pontos.

A fase final do Europeu contará com 24 selecções, 20 das quais saídas da qualificação, que se juntam aos organizadores Hungria e Eslováquia e à campeã europeia em título, a Espanha, e à “vice” Croácia.

Depois do sexto lugar no último Campeonato da Europa, de uma excelente prestação no Mundial e de uma inédita qualificação para os Jogos Olímpicos, a actual geração portuguesa volta a estar presente na fase final de um grande torneio.