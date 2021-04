Quinta, na TV: O Touro Enraivecido e “catadores” no meio de vénias à dança

CINEMA

O Dia Depois de Amanhã

AXN, 15h04

Jack Hall (Dennis Quaid) é um paleoclimatologista que percebe que o aquecimento global está prestes a provocar uma catástrofe. Tenta avisar as autoridades, mas é demasiado tarde. Tornados devastam Los Angeles, neva em Nova Deli, blocos de gelo avançam no Antárctico... É uma nova idade de gelo prestes a começar. Uma das primeiras cidades a ser afectada é Nova Iorque, onde se encontra o filho de Hall (Jake Gyllenhaal). Realizado por Roland Emmerich, o filme ganhou um BAFTA pelos efeitos especiais.

Lixo

Hollywood, 13h50

Raphael, Gardo e Rato são “catadores de lixo” numa lixeira do Rio de Janeiro. Certo dia, encontram uma carteira. Quando percebem o excessivo interesse das autoridades pelo objecto, iniciam uma viagem de fuga à polícia e ao encontro dos segredos que a carteira parece guardar. Baseado na obra do escritor inglês Andy Mulligan, um thriller de acção realizado por Stephen Daldry, segundo um argumento de Richard Curtis. As interpretações estão a cargo de Rickson Tevez, Luís Eduardo, Gabriel Weinstein, Martin Sheen, Rooney Mara, Wagner Moura e Selton Mello, entre outros.

O Touro Enraivecido

TVCine Edition, 19h50

Realizado por Martin Scorsese e escrito por Paul Schrader, permanece à cabeça de quase todas as listas dos melhores filmes da década de 1980. Conquistou dois Óscares: melhor montagem e melhor actor, pela interpretação de Robert De Niro, na figura de um pugilista que sobe na carreira com a mesma rapidez com que a sua vida se degrada.

A Pele de Um Malandro

Fox Movies, 22h58

Filme de acção realizado por Don Siegel, é um policial onde Clint Eastwood ocupa o papel de Walt Coogan, um xerife do Arizona que viaja até Nova Iorque com o intuito de trazer o criminoso James Ringerman (Don Stroud) de volta ao Oeste. Coogan acaba por perder o prisioneiro e o caso é entregue ao detective McElroy (Lee J. Cobb), que impõe as novas regras. Entretanto, Coogan conhece Julie Roth (Susan Clark), uma agente responsável por criminosos em liberdade condicional, por quem desenvolve um interesse amoroso.

DOCUMENTÁRIOS

O Tempo dos Operários

RTP2, 20h32

Estreia. Em quatro episódios, desenvolve-se uma perspectiva histórica dos movimentos da classe trabalhadora, medindo o impacto das suas lutas, revoluções e conquistas nas sociedades. Embora atravesse várias geografias, foca-se sobretudo na Europa, num arco temporal que vai da industrialização na Inglaterra do século XVIII até à actualidade.

In Pursuit with John Walsh

ID - Investigation Discovery, 22h

Segunda temporada da série documental de true crime conduzida por John Walsh (America’s Most Wanted). Apoiado numa vasta experiência no activismo e na investigação, que encetou depois de uma tragédia pessoal, Walsh debruça-se sobre casos violentos, em parceria com as autoridades e convocando o cidadão comum a fornecer pistas que possam ajudar.

Bow

RTP2, 22h56

Estreia. Como se volta ao palco a dançar no “novo normal”? A questão norteia o documentário realizado por Paul E. Visser, que filmou a Companhia Nacional de Bailado no processo de regresso aos espectáculos. Francisco Sebastião, Anyah Siddall, Isadora Valero e João Costa são os bailarinos entrevistados e acompanhados pela sua câmara, tanto “no tempo de inactividade fora do teatro, compartilhando visões artísticas individuais que se reúnem como um todo”, explica a sinopse, como “dentro das paredes do teatro, onde estas visões serão transformadas em movimento”. Bow estreia-se esta noite no canal público, depois de uma primeira apresentação, à tarde, no Teatro Camões, em Lisboa, onde a companhia assinala o Dia Mundial da Dança com várias actividades abertas ao público.

DESPORTO

Futebol: Liga Europa

SIC Notícias, 20h

Directo. Manchester United e Roma defrontam-se nas meias-finais da Liga Europa. O encontro da primeira mão joga-se em Old Trafford, casa do clube inglês, e é arbitrado pelo espanhol Carlos del Cerro Grande. À mesma hora, estará o Villarreal a receber em casa o Arsenal, numa partida transmitida em directo pela Sport TV 3.