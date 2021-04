Festival Walk&Talk regressa de 15 a 24 de Julho para a décima edição

A décima edição do Walk&Talk vai acontecer em São Miguel, nos Açores, de 15 a 24 de Julho. O evento será presencial, depois de ter sido adiado um ano, devido à pandemia de covid-19. Sob o mote “Será por onde formos”, o décimo Walk&Talk pretende explorar “dimensões de circulação, tempo e encontro e a sua influência na construção de percepções, códigos, movimentos e novas ecologias e comunalidades”.

Em 2020, a organização optou por um interlúdio e, em vez da décima edição que deveria ter cumprido, optou por uma edição 9.5, que se realizou entre o presencial e o digital. O certame regressa este ano “com um programa organizado em torno de excursões diárias que se ancoram em exposições, instalações, performances, conversas e comensalidade, para criar caminhos de experiência colectiva da arte”.

Estão já confirmados os nomes de Abbas Akhavan, Alex Farrar, Alice dos Reis, Catarina Miranda, Danny Bracken, Diogo Lima, Flávio Rodrigues, Gustavo Ciríaco, Ilhas, Joana Franco, João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira, Luís Senra, Luísa Salvador, Mané Pacheco, Margarida Fragueiro, Miguel Flor, Nádia Belerique, Pedro Maia & Lucy Railton, Sofia Caetano e Tropa Macaca, mas serão ainda anunciados mais nomes, adianta a organização em comunicado.

Os trabalhos a apresentar resultarão de residências artísticas realizadas nos Açores entre 2018 e 2021, com curadoria dos directores artísticos do festival, Jesse James e Sofia Carolina Botelho, e da curadora convidada Ana Cristina Cachola.

“Será por onde formos” partirá do vaga – espaço de arte e conhecimento, inaugurado em 2020 pela associação cultural Anda & Fala, responsável pelo festival, mas passará por outros equipamentos, como o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas ou o Teatro Micaelense, “estendendo-se a outras zonas da ilha, como os Mosteiros, Ribeira Grande ou Água de Pau”.

Esta edição reafirma “a continuidade do Programa de Conhecimento enquanto elemento substancial e agregador do festival, através da Summer School W&T e outras acções de mediação, e arrancam também as residências artísticas no âmbito da próxima edição, em 2022”.

A organização destaca que este “será um dos primeiros eventos públicos a acontecer nos Açores em 2021” e que é, por isso, “uma experiência-piloto na implementação de procedimentos e normas recomendadas pela Direcção Regional de Saúde que possibilitam o regresso à experiência física e presencial de forma segura e controlada”.