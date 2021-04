Covid-19: Bolshoi cancela digressão internacional para a temporada 2021/22

O Teatro Bolshoi, em Moscovo, anunciou terça-feira a decisão de cancelar a digressão internacional de 2021/2022 por causa da pandemia, mas avançou que vai manter as produções internacionais com artistas estrangeiros.

“Todas as digressões agendadas para esta temporada foram canceladas até Março de 2022”, disse o director do célebre teatro, Vladimir Ourine, durante a apresentação da temporada para este ano, citado pela agência Interfax.

O responsável explicou que a decisão tem duas motivações: a incerteza em relação à disseminação do SARS-CoV-2 – que já que há países onde a propagação diminuiu, mas outros estão com o número de infecções e óbitos diários a crescer – e porque há países que não aceitam a vacina desenvolvida pela Rússia, a Sputnik V.

Vladimir Ourine acrescentou que, de resto, a temporada vai prosseguir como planeado, mas reconheceu as dificuldades financeiras e pessoais para os artistas.

Em Novembro, durante o auge da segunda vaga da pandemia, 150 funcionários do Teatro Bolshoi contraíram covid-19.

Contudo, apesar do cancelamento da digressão internacional, o teatro vai continuar com as diversas produções com participações estrangeiras, como, por exemplo, Handel's Ariodante, do norte-americano David Alden e do italiano Gianluca Capuano.