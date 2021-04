Paga e cala-te

Queria ver Kate Winslet, mas a HBO travou-me o passo. Pediu-me que “actualizasse os dados do pagamento”. Não se poderia multar quem assim maltratasse a língua portuguesa?

Eu queria ver o Mare of Easttown, a série em que Kate Winslet consegue, não se sabe como, exceder-se na arte da interpretação. A série é convencional e o papel dela é estereotipado mas Winslet é tão boa actriz que, talvez para não se aborrecer, especializou-se em dar vida – particular, humana, interessante – a personagens que no guião eram nados-mortos.