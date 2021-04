UE quer rever regras da edição genética na agricultura

A ideia é separar as águas no vasto campo dos organismos geneticamente modificados, colocando de um lado os “tradicionais” OGM e, de um outro lado, com outras regras, os produtos que resultam do uso da técnica de edição genética (CRISPR-Cas9). A diferença, justifica a Comissão Europeia num estudo divulgado ontem, estará no facto de os produtos geneticamente editados poderem ter o potencial de contribuir para uma alimentação sustentável.