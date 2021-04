Retrato da doença dos pezinhos em Portugal vence Prémio Bial

Uma equipa coordenada por Teresa Coelho retratou a paramiloidose (mais conhecida como doença dos pezinhos) desde que foi identificada na década de 1950 em Portugal. Esse retrato é distinguido nesta quinta-feira com o Prémio Bial de Medicina Clínica 2020, no valor de cem mil euros. As menções honrosas foram atribuídas a estudos coordenados por Rita Fior e por João João Mendes, cada uma no valor de dez mil euros. As distinções são entregues nesta quinta-feira, às 12h, numa cerimónia presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Auditório da Ordem dos Médicos, em Lisboa.