Novo estudo liga peso corporal e risco de covid-19 grave

Investigação foi feita com base nos registos de mais de 6,9 milhões de pessoas em Inglaterra. Cientistas referem que estes resultados sugerem que as campanhas de vacinação devem dar prioridade a pessoas obesas.

Um estudo com dados de mais de 6,9 milhões de pessoas em Inglaterra verificou que o risco de covid-19 grave começa a aumentar em pessoas com um índice de massa corporal (IMC) acima dos 23kg/m2, o que mesmo assim ainda está na faixa saudável do IMC. Pessoas abaixo do peso (com um IMC menor a 18,5kg/m2) também terão um risco maior. Este é o primeiro grande estudo a ligar o peso corporal e os riscos de covid-19 grave, de acordo com a equipa que elaborou o artigo científico publicado esta quinta-feira na revista The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Estudos anteriores já indicavam que a obesidade está associada a efeitos mais graves quando se é infectado com SARS-CoV-2, mas este estudo é o primeiro que analisa as consequências do excesso de peso nos efeitos da covid-19 ao longo de todas as faixas do IMC, segundo um comunicado sobre o trabalho.

O estudo foi feito com base nos registos de mais de 6,9 milhões de pessoas em Inglaterra, incluindo mais de 20 mil doentes que foram hospitalizados ou morreram durante a primeira vaga da pandemia de covid-19. O IMC médio dos participantes era de 26.8 kg/m2. A faixa saudável do IMC vai de 18,5 a 24,9kg/m2. As pessoas com mais de 25kg/m2 são classificadas como estando acima do peso e as que estão acima dos 30 kg/m2 são classificadas como obesas.

Prioridade a obesos nas vacinas dos jovens

O risco de covid-19 grave aumentava progressivamente para quem tinha um IMC acima de 23kg/m2, independentemente de ter já outras complicações incluindo diabetes tipo 2. O efeito do peso no risco de covid-19 grave era maior em jovens entre os 20 e os 39 anos e diminuía depois dos 60 anos. O impacto era “muito pequeno” em pessoas acima dos 80 anos. Mesmo com estes resultados, a equipa faz questão de destacar que a incidência geral de covid-19 grave entre os 20 e os 39 anos era mais baixa do que nos outros grupos etários.

“O nosso estudo mostra que mesmo um excesso de peso muito modesto está associado a grandes riscos de complicações graves de covid-19”, assinala no comunicado Carmen Piernas, investigadora da Universidade de Oxford que liderou o estudo. “Também mostramos que riscos associados com o excesso de peso são maiores em pessoas com menos de 40 anos e que o peso tem um efeito pequeno ou nulo no desenvolvimento de covid-19 grave depois dos 80 anos.” A cientista sublinha ainda que estes resultados sugerem que as campanhas de vacinação devem dar prioridade a pessoas obesas, sobretudo agora que começa agora a ser dada a grupos mais jovens.

Por sua vez, Paul Aveyard, também da Universidade de Oxford e co-líder do estudo, refere que ainda não se sabe bem se a perda de peso reduz especificamente o risco de covid-19, mas que é “altamente plausível e que certamente trará outros benefícios para a saúde”, incluindo a redução do risco de diabetes tipo 2 e de alguns cancros.