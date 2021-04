Há lares que continuam a não deixar sair os idosos para o exterior

Há muitos idosos institucionalizados em lares que, ao fim de um ano e dois meses de pandemia, continuam a não poder sair das instalações, apesar da orientação da Direcção-Geral de Saúde (DGS), actualizada no dia 17, que abre a porta a essa possibilidade, dispensando, aliás, os utentes do teste de rastreio para a detecção do novo coronavírus, desde que as saídas sejam por um período inferior a 24 horas. “O meu pai teve covid-19 em Janeiro — mais de 95% dos utentes do lar onde está tiveram —, sendo que os restantes foram vacinados, e, mesmo assim, continuamos a não poder almoçar com ele aos domingos, como era nosso hábito”, relatou ao PÚBLICO a familiar de um utente, quer preferiu não ser identificada.