Covid-19 em Portugal: três mortes, 572 casos e 576 recuperados. R(t) sobe ligeiramente, incidência desce

Portugal registou, nesta terça-feira, três mortes e 572 novos casos de infecção pelo vírus que causa a covid-19. No total, desde o início da pandemia, o país soma 835.563 casos confirmados e 16.973 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de terça-feira, foram divulgados esta quarta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Há a reportar mais 576 casos recuperados da infecção, num total de 794.781 recuperações desde o início da pandemia.

Olhando para o indicador dos internados, existem agora menos 14 pessoas internadas nos hospitais, num total de 332, e mais duas pessoas hospitalizadas nos cuidados intensivos (num total de 88).

Os valores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram actualizados no boletim desta quarta-feira. Segundo os últimos dados, o indicador R(t) (o índice de transmissibilidade da doença) fixa-se no 1 (tanto em termos nacionais como apenas em Portugal Continental). Este valor representa uma descida muito ligeira em relação aos números nacionais revelados no boletim de segunda-feira. Nesse dia, o indicador R(t) era de 0,99 no país e de 1 se considerado apenas o território continental.

Em sentido contrário, foi observada uma diminuição no indicador da incidência a 14 dias por cem mil habitantes, que fixa-se agora em 69,3 novos casos se for considerado todo o país. O continente tem um valor ligeiramente abaixo: 66,5 novas infecções por cem mil habitantes. Na última actualização, registavam-se 70,4 casos de infecção a nível nacional e 67,3 no continente.

Esta terça-feira, na reunião que juntou peritos e políticos no Infarmed, Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, disse que em Setembro o número de casos de covid-19 pode ser “residual” em Portugal, sublinhando ainda que a pandemia apresenta uma evolução favorável, muito graças à vacinação.

Já o especialista da Direcção-Geral da Saúde (DGS) André Peralta Santos disse que a incidência em Portugal tem diminuído em todos os escalões etários desde o início do desconfinamento. A excepção é o grupo entre os dez e os 20 anos, que regressou às escolas, e que tem registado um aumento de incidência. As pessoas com mais de 80 anos são “o grupo mais protegido”, mas “todos os grupos etários estão abaixo da incidência” do início do desconfinamento, excepto o grupo dos dez aos 20, “ligeiramente acima”, referiu Peralta Santos.