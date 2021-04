A protecção dos dados pessoais não tolera dúvidas

Mesmo sabendo que o valor de dados privados anda em baixa no reinado da Internet, exigir que as entidades públicas cumpram a lei que os protege é não só um dever do Estado, mas também uma condição básica para que a liberdade individual não se deprecie por completo

Há muitas pessoas, talvez até a maioria das pessoas, que pouco reflectem, e ainda menos se importam, sobre os dados que cedem às plataformas digitais ou redes sociais. Muitas fazem-no automaticamente, como se a revelação do local onde estão ou para onde vão, ou o que compram, fosse indiferente; outras têm plena consciência de que estão a alimentar os algoritmos que constroem uma realidade digital à sua imagem e semelhança sem que isso as incomode. Estão no seu direito, e o que os poderes públicos podem fazer é legislar no sentido de travar abusos ou garantir direitos de defesa. O problema ganha uma outra dimensão quando dados sensíveis que o serviço estatístico público recolhe acabam nas mãos de empresas sediadas fora da União Europeia, onde esses direitos não existem ou são acessíveis a governos ou agências de informação e segurança. O que se discute sobre o contrato entre o INE e a Cloudflare para a operação dos Censos de 2021 está neste domínio.