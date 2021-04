Ministro da Administração Interna no Parlamento para explicar futuro do SIRESP

Altice fez chegar à SIRESP SA e ao Governo a proposta técnica operacional para a prorrogação do serviço de gestão0 da rede, que termina a 30 de Junho, por mais 18 meses.

O ministro da Administração Interna é ouvido nesta quarta-feira no Parlamento sobre o futuro da rede de comunicações do Estado (SIRESP-Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal.), cujo contrato com a Altice termina a 30 de Junho.