Fronteiras com Espanha devem abrir já no sábado, restaurantes poderão servir almoço e jantar

Conselho de Ministros poderá antecipar início da quarta fase do desconfinamento para sábado. Concelhos de risco manter-se-ão nas fases anteriores. Restauração pode servir almoços e jantares no fim-de-semana.

As fronteiras entre Portugal e Espanha deverão abrir no sábado dia 1 de Maio, por despacho conjunto do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da ministra da Saúde, Marta Temido, soube o PÚBLICO.