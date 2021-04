Decisão sobre sanção a Rio adiada para Maio, mês do aniversário do PSD e de conselho nacional

Conselho de Jurisdição Nacional deverá aprovar uma decisão até à terceira semana do próximo mês, porque há prazos a cumprir. Líder do partido arrisca repreensão.

O PSD faz 47 anos no dia 6 de Maio e, embora esteja mergulhado numa polémica disciplinar, as comemorações do aniversário não serão ensombradas por nenhuma sanção ao líder social-democrata por parte do conselho de jurisdição nacional (CJN). Este órgão deverá tomar uma decisão sobre o processo disciplinar instaurado a Rui Rio e ao líder da bancada parlamentar, Adão Silva, até à terceira semana de Maio, já distante do aniversário. Foi também para Maio que o PSD marcou o seu conselho nacional, na cidade da Guarda.