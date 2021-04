Ângelo Correia responde às críticas de Eanes à reforma militar: “Reagiu como antigo chefe do Exército”

As críticas do antigo Presidente da República general Ramalho Eanes à oportunidade e ao método da reforma governamental da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (Lobofa) não são consideradas procedentes por Ângelo Correia. Em declarações ao PÚBLICO, o coordenador da área de Defesa do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, que apoia a iniciativa do ministro João Gomes Cravinho, é peremptório. “Ramalho Eanes reagiu como antigo chefe do Estado-Maior do Exército”, afirma.