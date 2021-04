Queima das Fitas do Porto celebra centenário de 2 a 8 de Maio com palco digital

Para assinalar os 100 anos de Queima das Fitas do Porto, a Federação Académica do Porto (FAP) vai transmitir um documentário, denominado “Porto de Encontro”, onde vão poder ser vistos testemunhos de “pessoas que marcaram a história do evento académico, como o músico Quim Barreiros ou Bispo do Porto.

A Queima das Fitas do Porto celebra este ano o 100º aniversário e assinala o centenário com o documentário “Porto de Encontro” e um palco digital que emitirá, entre 2 e 8 de Maio, concertos e a serenata.

Para assinalar os 100 anos de Queima das Fitas do Porto, a Federação Académica do Porto (FAP) vai transmitir no dia 8 de Maio, nas redes sociais, um documentário, denominado “Porto de Encontro”, onde vão poder ser vistos testemunhos de “pessoas que marcaram a história do evento académico, como o músico Quim Barreiros ou Bispo do Porto, D. Manuel Linda”, avançou à Lusa fonte oficial da FAP.

“Este documentário, além de pretender eternizar os 100 anos desde o início da Festa da Pasta, tem como objectivo recordar aos estudantes momentos e histórias da melhor da semana das suas vidas”.

Para assinalar o centenário da Queima das Fitas do Porto 2021 em tempos de pandemia, a FAP decidiu também realizar na próxima semana, entre os dias 2 e 8 de Maio, uma Queima das Fitas especial, recorrendo a um palco digital para chegar a toda a comunidade académica.

“Na impossibilidade de celebrar o evento nos moldes tradicionais, a FAP vai levar até aos estudantes várias actividades que homenageiam aquela que é a maior festa académica do país”.

A “Serenata ao Finalista” vai acontecer dia 2 de Maio às 00h01, com transmissão online a partir da Sé do Porto, onde os grupos de fados da academia começam a actuar.

Ainda no dia 2 de Maio, às 11:00, está marcada a “Missa da Bênção das Pastas”, com o Bispo do Porto, transmitida nas redes sociais da FAP.

Para recordar as noites no Queimódromo, espaço de concertos junto ao Parque da Cidade, do Porto, a FAP decidiu promover “momentos musicais”, através de concertos de cariz solidário, cujos fundos se destinam à Casa do Gaiato.

Os concertos com os vários artistas portugueses gravados a actuar em vários locais do distrito do Porto, como por exemplo no Cais de Gaia, Serra do Pilar e Casa da Cerveja, vão estar disponíveis nas redes sociais a 4 de Maio, pelas 22h30, indica a organização.

Para a presidente da FAP, Ana Gabriela Cabilhas, esta foi a fórmula encontrada para devolver “esperança” à academia do Porto, organismo que representa mais de 70 mil estudantes.

“O ano de 2021 seria o ano em que recuperaríamos os momentos e os convívios que a pandemia nos tirou. Mas a esperança de devolver à academia do Porto e à cidade aquilo que também faz parte da sua essência manteve-se e, assim sendo, levamos o espírito da semana da Queima das Fitas aos que ainda não tiveram oportunidade de a viver e, claro, aos que não puderam ter uma despedida”, concluiu Ana Gabriela Cabilhas.