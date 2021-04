Concurso quer conhecer os jovens chefs de Coimbra para competição europeia

A versão da avó e uma inovação de um prato tradicional de Coimbra. É isto que é pedido no concurso que vai eleger um jovem chef para representar a região numa competição europeia.

A iniciativa é organizada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. “Numa fase inicial vai ser escolhido o ‘Jovem Chefe’ que vai representar a Região de Coimbra na fase europeia do concurso European Young Chef Award 2021”, a decorrer na região do Minho, em Novembro, explicou em conferência de imprensa o secretário executivo da comunidade, Jorge Brito.

A temática do concurso assenta na “Tradição e Inovação” e os cozinheiros vão ter de confeccionar um prato tradicional (entrada, prato principal ou sobremesa), e um outro, que é a inovação desse mesmo prato.

“A tradição e a inovação têm sido trabalhadas na nossa escola, nos cursos da área de gastronomia e culinária, respeitando os produtos e a tradição, naquilo que é a gastronomia regional e nacional. Temos vindo a preparar profissionais, cozinheiros e chefs nessa perspectiva”, disse o director da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, José Luís Marques.

Jorge Brito sublinhou ainda que espera que o projecto contribua para a retoma do sector turístico, “em particular da restauração, mas também para salvaguardar aquilo que é o património colectivo, as tradições”. O vice-presidente da comunidade, Carlos Monteiro, considerou o concurso como uma iniciativa que “desperta jovens valores e, numa perspectiva local, tem a vantagem de promover os temas alimentares locais, obrigando a trazer inovação às estratégias direccionadas para os produtos locais e para a sustentabilidade”.

O concurso é aberto aos alunos dos cursos da área de cozinha ou pastelaria, com idade compreendida entre os 18 e os 26 anos, ou àqueles que, cumprindo o critério de idade, tenham terminado o percurso de formação em Cozinha/Pastelaria há menos de um ano (relativamente à data do concurso) e sejam oriundos de um dos 19 concelhos que integram a Região de Coimbra.

Os participantes serão avaliados por sete jurados. As inscrições são gratuitas e deverão ser efectuadas através da ficha de inscrição disponível no site do concurso, onde constam as normas de participação, a partir do dia 28 de Abril de 2021.

Este projecto é apoiado no âmbito do Programa Valorizar do Turismo de Portugal. A iniciativa está integrada na distinção “Região de Coimbra: Região Europeia de gastronomia 2021-2022”.