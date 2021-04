Este coleccionador filipino tem 20 mil brinquedos de cadeias de fast-food em casa

Percival Lugue colecciona brinquedos de cadeias de fast-food como o McDonald’s, Burger King ou Jollibee. Os cerca de 20 mil brinquedos estão empilhados em sua casa, onde guarda também o certificado de Recorde Mundial do Guinness, que conseguiu em 2014.

Desde que tinha cinco anos, o artista gráfico Percival Lugue tem uma paixão por coleccionar brinquedos de cadeias de fast-food, como o McDonald's, Burger King e a favorita, do seu país, Jollibee. Agora, quase 50 décadas depois, o homem de 50 anos tem cerca de 20 mil brinquedos empilhados desde o chão ao tecto da sua casa, e tem também, desde 2014, um Recorde Mundial do Guinness, quando esta colecção atingiu mais de 10 mil itens.

“O brinquedo é como um contador de histórias”, disse Lugue, que explicou o hobby enquanto estava sentado numa mistura ecléctica de brinquedos na sua casa de três andares. “Por exemplo, dá-me um vislumbre do período em que o obtive, da história do que estava a acontecer, dos incidentes que estão ligados à sua obtenção”, disse. Lugue, que vive em Apalit, Pampanga, uma província no noroeste de Manila, construiu a sua casa especialmente para abrigar esta colecção.

Ele associa o entusiasmo que ter um novo brinquedo lhe dá à manhã de Natal. Sempre brincou com brinquedos, mas mesmo quando era criança cuidava bem deles e punha-os em exposição, “ao contrário de outras crianças que desfaziam os brinquedos em pedaços”.

A maioria dos brinquedos foram comprados por ele, mas alguns foram doados por amigos e família. “Convidava a minha família para comer no McDonald's. E de uma vez conseguia completar a colecção toda”, disse. Uma das suas peças mais adoradas é uma boneca Hetty Spaghetti, que veio da Jollibee e foi oferecida pela sua mãe em 1988. O seu sonho agora é, eventualmente, expor a sua colecção ao público ou até abrir um museu para “dar aos outros a oportunidade de revisitar as suas memórias de infância”.