O mundo precisa de partilhar. De partilhar as doses de vacinas, de partilhar os ventiladores, de partilhar o oxigénio, de partilhar os medicamentos mais básicos. O mundo precisa de uma profunda cooperação internacional que possa, sobretudo, partilhar a esperança.

Alguns países como Israel, Estados Unidos da América, Chile, Reino Unido ou Emirados Árabes Unidos têm sabido aplicar um programa intenso de vacinação das populações contra a covid-19. A vacinação e as medidas de prevenção básicas continuam a ser as únicas e melhores armas contra a pandemia provocada pelo conhecido vírus de ARN de cadeia simples SARS-CoV-2 (Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda grave 2). Num estudo recente, 81% dos portugueses desejam ser vacinados, apesar da extensa e estranha campanha de medo que tem sido profusamente difundida sobre os efeitos adversos de algumas vacinas.

Para o SARS-CoV-2 o mundo é perfeitamente igual. Este sórdido vírus não faz distinção entre pessoas, raças, religiões, cidades, aldeias, países ou continentes. Semeia o terror nos locais que lhe são propícios e ceifa sobretudo a vida dos que não têm formas de se defender dele.

No combate global à pandemia, o mundo demonstra o pior das suas desigualdades. Há 45 países que administraram uma dose de vacina a menos de 1% da sua população, enquanto 25 países já administraram a mais de metade. Isto é, perto de dez países arrebataram 80% de todas as vacinas. Não se trata somente de desigualdade, é uma profunda e intolerável injustiça.

A única resposta a este flagelo é a solidariedade. Urge olhar o mundo como uma comunidade única e coesa, onde os mais fortes apoiam os mais fracos. Estes princípios suportam a única forma que temos de travar definitivamente esta crise sanitária de dimensão global. Um mundo desigual e desunido nunca dará a volta a esta pandemia que, diariamente, testa a nossa capacidade de união e entreajuda.

Não precisamos de individualismos egoístas, de exclusivismo no acesso aos instrumentos de combate a esta pandemia, de umbiguismo patriótico como se o destino da humanidade assentasse num único país.

As iniciativas meritórias da OMS ou da COVAX para distribuir vacinas aos países mais pobres são sinais encorajadores mas ainda muito insuficientes. Os países devem estar unidos e solidários. Partilhar a esperança também deve ser um direito inalienável do ser humano

Num esforço notável das últimas semanas, Portugal ultrapassou 20% da população com pelo menos a administração de uma dose vacinal. Moçambique atingiu os 0,18%; Timor os 0,2%; Cabo Verde os 0,39%. Mas estas diferenças não existem só entre países. A distribuição interna feita em vários países do Terceiro Mundo tem obedecido a regras de corrupção e iniquidade, deixando de fora as populações mais pobres e desprotegidas.

“O mundo está à beira de um fracasso moral catastrófico – e o preço desse fracasso será pago com vidas e meios de subsistência nos países mais pobres do mundo”, referia o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), pondo a nu a imoralidade impiedosa quase silenciosa que tem atravessado esta pandemia.

As iniciativas meritórias da OMS ou da COVAX (Programa de acesso global às vacinas da covid-19) para distribuir vacinas aos países mais pobres são sinais encorajadores mas ainda muito insuficientes.

Os países devem estar unidos e solidários. Partilhar a esperança também deve ser um direito inalienável do ser humano.

