Dignidade

O que recentemente se passou em Ancara foi um verdadeiro atentado contra a dignidade da Mulher. O senhor Erdogan recebeu em anterior ocasião Jean-Claude Junker e Donald Tusk, antecessores de Ursula von der Leyen e de Charles Michel, com idêntica dignidade. Agora, na recepção destes últimos, ao subalternizar deliberadamente von der Leyen por ser mulher, feriu a dignidade da Europa.

Uma vergonha. Ainda para mais admitido por Charles Michel que nada fez para colocar os pratos da balança no devido lugar.

A Comissão, que reúne no seu executivo um grande número de mulheres, tem obrigação de se impor e não mais permitir que o preconceito que ainda subsiste contra a Mulher, pelos vistos até mesmo no seio do Conselho Europeu, se venha a repetir.



Diogo de Macedo, Lisboa

Manuel Loff e o discurso do Presidente

Seguramente que Manuel Loff não terá sido o único a não alinhar numa suposta unanimidade em torno do discurso do Presidente da República na cerimónia do 25 de Abril na AR. Mas, ao ler a sua coluna de opinião na edição de ontem e a manifesta incapacidade de compreender a mensagem responsável e pessoal do Presidente, de apelo a uma união em torno do modo como vemos e queremos Portugal e da necessidade de evitar o facilitismo “dos bons de hoje contra os maus de ontem”, não consegui deixar de me lembrar da “estória do único recruta que vai de passo trocado”.

Diferenças de opiniões são salutares e enriquecem qualquer debate, desde que não justificadas por um dogmatismo que vê necessariamente uma leitura de acontecimentos enquadrada pelo espaço e tempo em que ocorreram como “um erro metodológico da leitura reaccionária do passado”.

Jorge Lúcio, Lisboa

Ainda o discurso do Presidente da República

São muito curiosas as diversas opiniões sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Desde a aprovação por unanimidade na Assembleia da República, o que já não me lembrava de ter existido, até às posições tão divergentes referidas no PÚBLICO de ontem. Um historiador, um professor de Direito e uma jornalista, cada um deles faz o seu comentário ao discurso. Um contra, um a favor e um tão neutro quanto uma situação como esta pode permitir. Trata-se de História e como ciência humana como é, está sempre dependente do tempo e da visão política do observador.

Ainda há outra forma de sentir - a dos antigos combatentes, felizmente muitos como eu ainda vivos. Tudo depende do que “por lá passaram”. Alguns milhares ainda aguardam o cartão de antigo combatente, que a confiar no ministro está para breve. Embora seja importante haver documentação e relatos pessoais, só quando tiver desaparecido toda essa geração se fará a História tão isenta quanto possível.

António Barbosa, Porto

“Democracia” chinesa

Haverá algum português que não sinta satisfação e orgulho quando um seu compatriota é alvo do reconhecimento internacional pela excelência do seu trabalho, seja no campo das artes, do desporto ou da ciência? Alguém, com um mínimo de bom senso, questiona as ideias políticas de um atleta que ganha o ouro olímpico ou de um cientista que ganha o Nobel? Alguém se preocupa se eles são apoiantes do governo ou não? Claro que não. Mas infelizmente, não é assim em todo o lado.

Na China, os órgãos de comunicação social oficiais, controlados pelo Partido Comunista Chinês, ocultam ostensivamente a conquista do Óscar de melhor realização ganho pela sua compatriota Chloé Zhao. O PCC, censurou mesmo todos os órgãos que o quiseram anunciar, até nas redes sociais.

Decididamente, Comunismo e Democracia nunca foram, não são e nunca virão a ser compatíveis.

Helder Pancadas, Sobreda