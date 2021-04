O antissemitismo não é loucura – é crime

Esta é uma história trágica que deve levar-nos a refletir sobre o antissemitismo e o impacto que continua a ter um pouco por todo o mundo. Mesmo com todas as lições que a História já demonstrou, a comunidade judaica ainda sofre perseguição.

O tempo passa, mas a sombra do antissemitismo nunca deixou de pairar. É cada vez mais notório que o extremismo está a conquistar palco, roubando o lugar que pertence à democracia e à liberdade. Mais do nunca, é importante discutir os possíveis casos de antissemitismo, de forma a que este não mais aconteça no futuro.

Recentemente, um jovem muçulmano foi ilibado pelo assassinato de uma idosa judia em França, com o argumento de que o crime foi cometido durante um “surto delirante” após fumar uma grande quantidade de cannabis, não sendo, por isso, considerado responsável pelas suas ações. Contudo, este poderá ser, efetivamente, um caso de antissemitismo, já que o jovem gritou “Allahu Akbar” ("Alá é Grande") e outros impropérios contra judeus momentos antes do crime.

Este caso chama a atenção pelo facto de corrermos o risco de os crimes de ódio poderem ser analisados de outra forma caso o delituoso alegue insanidade ou simplesmente esteja sob o efeito de álcool ou drogas. A decisão do tribunal causou repúdio e muitas pessoas protestaram em Paris. Há cidadãos judeus que consideram até que se sentem abandonados.

É uma realidade chocante a que devemos estar atentos e é preciso ter coragem para olhar para a realidade atual e alertar para o que está errado. Não podemos ficar em silêncio perante situações como estas. Espero que todos possamos ser bravos e ter a coragem para enfrentar sempre o extremismo para que este nunca volte a acontecer. Porque só assim conseguiremos ser uma sociedade verdadeiramente unida e próspera no futuro.

