Primeira-ministra da Irlanda do Norte apresenta demissão

A primeira-ministra da Irlanda do Norte e líder do Partido Unionista Democrático (DUP) apresentou esta quarta-feira a demissão dos dois cargos. Arlene Foster enfrentava duras críticas dentro do partido ultraconservador há várias semanas, particularmente por causa da forma como geriu as negociações do “Brexit” com o Governo do Reino Unido.

Entre deputados nacionais e locais, mais de 20 dirigentes do DUP assinaram na terça-feira uma carta a exigir a realização de uma moção de desconfiança à liderança do partido.

Foster confirmou, então, nesta quarta-feira, que vai sair de cena. Manter-se-á, no entanto, no cargo de líder do DUP até ao próximo dia 28 de Maio e na chefia do executivo de partilha de poder (com o Sinn Féin) até ao final de Junho.

Arlene Foster tinha chegado à liderança do DUP em Dezembro de 2015 e do governo norte-irlandês no mês seguinte.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, a dirigente unionista sublinhou a importância da sua chegada ao topo da política da Irlanda do Norte para a mudança de mentalidades em relação às lideranças femininas no território, mas lamentou os constantes ataques que ela e todas as mulheres sofrem ao entrarem na vida pública.

“A minha eleição como líder do Partido Unionista Democrático derrubou preconceitos e estou satisfeita por ter inspirado outras mulheres a ingressarem na política e a candidatarem-se a cargos públicos”, afirmou Foster.

“Tenho noção das críticas misóginas que as figuras públicas femininas têm de enfrentar e, infelizmente, é a realidade para todas as mulheres na vida pública. Mas quero encorajá-las a continuarem e a não deixarem que o linchamento online das multidões as deite abaixo”, acrescentou.