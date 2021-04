Eurodeputados aprovam mandato para as negociações do certificado verde digital

Parlamento Europeu vota a sua proposta para a criação da nova ferramenta que facilita os movimentos na UE. Se houver acordo político com o Conselho da UE no próximo mês, o sistema estará operacional antes do Verão.

O Parlamento Europeu votou esta quarta-feira a sua proposta para a criação dos certificados verdes digitais, abrindo o caminho ao arranque das negociações com o Conselho da União Europeia para que a adopção do regulamento sobre este sistema destinado a facilitar a circulação dentro do espaço europeu venha a acontecer antes da abertura da temporada turística do Verão.