“Campus de Saúde” de 17 milhões avança em Vila Franca de Xira

O antigo hospital de Vila Franca de Xira, desactivado em 2013, vai ser, agora, transformado num “Campus de Saúde” multifacetado. As obras começaram na semana passada, com a demolição da parte mais velha do antigo complexo hospitalar, e contemplam a instalação de uma clínica privada, de uma unidade de cuidados continuados integrados (UCCI), de um lar de idosos e de serviços de apoio. No total deverão ser investidos cerca de 17 milhões de euros no complexo e a Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira, proprietária do imóvel e responsável pelos projectos de reconversão, prevê que a clínica e a UCCI possam começar a funcionar no início de 2023.