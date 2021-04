Associação preocupada com impacto de loteamento na Ribeira da Granja, no Porto

O ressuscitar de um velho processo de loteamento em Ramalde, no lugar de Requezende, preocupa a associação de defesa do ambiente NDMALO-GE, que teme o impacto do empreendimento, agora em consulta pública, na Ribeira da Granja. O município garante estar a acautelar a relação do projecto com a linha de água, que esteve, aliás, na origem de um imbróglio administrativo, que acabou nos tribunais, pois durante uma década o antigo dono deste loteamento foi indevidamente impedido de o levar por diante. No ano passado, o tribunal da Relação do Porto confirmou mesmo a condenação do município ao pagamento de 1,4 milhões de euros, mais juros, à sociedade Pinto & Meneses, que vendeu aqueles direitos a um novo proprietário.