Suposta granada encontrada numa floresta alemã era, afinal, um brinquedo sexual

No estado da Baviera, na Alemanha, foi encontrado um objecto estranho numa floresta. A polícia especializada em minas e armadilhas foi chamada a investigar o estranho achado. A suposta granada que poderia ser da Segunda Guerra era, afinal, um brinquedo sexual em borracha, informaram as autoridades, na terça-feira.

O insólito aconteceu na cidade de Passau, perto da fronteira da Alemanha com a Áustria e a República Checa, depois de, na segunda-feira, um homem que corria na floresta reportar ter encontrado um saco com um objecto estranho. O alarido não foi em vão, já que, passados mais de 75 anos, ainda é comum encontrar munições esquecidas, ou escondidas, do tempo da Segunda Guerra.

Quando a polícia especializada em explosivos chegou ao local e inspeccionou o conteúdo do saco, determinou, inicialmente, que, afinal, o objecto seria uma réplica de uma granada em borracha. Mais tarde, verificou que não era disso que se tratava — os preservativos e o lubrificante, também no interior do saco, confirmaram a hipótese de que era, sim, um brinquedo sexual.

Não foi preciso serem chamados especialistas para verificar a teoria da polícia alemã, dizem. Bastou uma rápida pesquisa na Internet para confirmar a suspeita. “Existem mesmo brinquedos sexuais na forma de granadas de mão”, esclareceu o agente responsável pela investigação.

Recorde-se que o mercado dos brinquedos sexuais tem crescido exponencialmente no último ano, sobretudo devido à pandemia de covid-19. Em 2020, o mercado global de brinquedos eróticos foi valorizado em 33,64 mil milhões de dólares, segundo um relatório da Grand View Research.