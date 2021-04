Oprah diz ter ficado “surpreendida” com a sinceridade de Harry e Meghan

“Fiquei surpreendida. Fiquei, ‘Como? Vão por aí? Vão contar isso tudo?’”, revelou a apresentadora norte-americana, no The Nancy O’Dell Show .

Ficou surpreendido com as revelações feitas pelo príncipe Harry e Meghan na entrevista a Oprah? Não é o único — a própria Oprah diz ter sido apanhada de surpresa com o que disseram os duques de Sussex na polémica entrevista. A revelação foi feita pela própria num talk show online, onde foi convidada para promover o seu novo livro.

Oprah diz ter-se preparado “muito” para a entrevista feita ao príncipe Harry e à mulher Meghan Markle, mas não fazia ideia que teria o impacto “que teve e continua a ter”, contou no The Nancy O’Dell Show, numa conversa virtual, a propósito do lançamento de um novo livro. A entrevista não foi ensaiada, garantiu a apresentadora, que diz não se ter encontrado com o casal antes de a filmarem. Ainda assim, trocaram algumas mensagens nos dias antes para certificar que estavam em sintonia, quanto ao conteúdo da entrevista.

“A nossa intenção era a verdade. Eles queriam poder contar a sua história e contá-la de forma a que pudessem ser o mais verdadeiros possível”, explicou Oprah. Nancy O’Dell perguntou, então, a Oprah se tinha ficado surpreendida com a sinceridade e frontalidade com que Harry e Meghan contaram as suas experiências na família real e com a imprensa tablóide britânica. “Fiquei surpreendida. Fiquei, ‘Como? Vão por aí? Vão contar isso tudo?’”, respondeu Oprah.

Para a produtora e apresentadora o que tornou a entrevista especial e “poderosa” foi precisamente a sinceridade de Harry e Meghan, e a forma como responderam às questões colocadas: “O que torna tão poderosa [a entrevista] é quando tens outra pessoa que está disposta a ser tão aberta, quanto vulnerável, e tão verdadeira. A razão pela qual a entrevista foi o que foi deve-se à forma como responderam.”

A conversa com o príncipe Harry e Meghan terá durado três horas e 20 minutos e, quando terminou, Oprah deixou um aviso à equipa de produção — o sigilo era obrigatório. “Levantei e disse à equipa, ‘Todos sabemos o que foi dito aqui e quão importante é confiança das pessoas que acabaram de partilhar isto. Portanto, espero que não vão agora para o mundo partilhar o que aqui aconteceu’.” O aviso surtiu efeito e não aconteceu quaisquer fugas de informação até à emissão da entrevista na CBS, a 7 de Março.

Recorde-se que a entrevista dada por Harry e Meghan — que não terão sido pagos — foi um contrato milionário para Oprah. A CBS pagou à produtora da norte-americana sete milhões de dólares, ou seja, 5,9 milhões de euros. A conversa atraiu, nos EUA, uma audiência de 17,1 milhões. Na polémica entrevista, os duques de Sussex levantaram graves acusações de racismo à família real britânica, falaram sobre saúde mental e as razões que os levaram a abandonar o cargo de membros séniores, por se sentirem “encurralados".