Mais de uma dúzia de ideias para celebrar o amor de mãe

Para a “rainha”, não menos que um palácio

Passear num palácio, saborear um brunch e levar para casa uma planta criada na vila romântica é o mimo oferecido à mãe no programa proposto pela Parques de Sintra. O primeiro passo é escolher o palácio onde se quer levar a “rainha” lá de casa: Pena, Queluz ou Monserrate. Lá chegada, embarca com a família numa visita contextualizada que inclui o tal brunch e a oferta verde, proveniente de estufas locais. Para dois adultos e duas crianças (ou jovens até 17 anos), este pack custa 85€. Pode ser ajustado para albergar mais familiares ou acrescentar outros petiscos (tábua de queijos, frapé com espumante, bombons...) à experiência. As reservas devem ser feitas até dia 28 de Abril, às 18h, através do e-mail eventos@parquesdesintra.pt.

Foto DR

Piquenique-surpresa no jardim

Domingo é dia de convencer a mãe a ir passear ao jardim do Campo Grande, em Lisboa, escolher o sítio mais aprazível, estender a toalha e esperar que, à hora marcada, chegue a surpresa: uma cesta de piquenique bem recheada. Lá dentro vêm comes e bebes especiais, harmonizados com ofertas como uma flor, uma mensagem personalizada e uma fotografia para mais tarde recordar. A sugestão vem da agência The Lisbon Region, que garante que entrega o manjar no jardim lisboeta a qualquer hora, entre as 11h e as 19h. Basta fazer a encomenda até 30 de Abril, por mensagem privada no Facebook, pelo e-mail info@thelisbonregion.com ou pelo número 963992069. A surpresa fica a 30€ para dois, podendo o conteúdo do cabaz (listado em pormenor aqui) ser alargado a comensais extra, por mais 10€ por pessoa.

Flores e chocolates

Uma Flower Box (55€), caixas de bombons e brigadeiros (entre 10,80€ e 33,60€) e um Naked Cake com flores e decoração temática (28€ e 40€, respectivamente para tamanhos pequeno e médio). O Dia da Mãe chega à Brigadeiro Gourmet Lx com uma série de mimos especiais para adoçar o coração das matriarcas. Com modelos personalizáveis, que permitem escolher, por exemplo, as paletas de cor das caixas (laranja ou rosa) ou os recheios dos doces (onde se incluem sabores como o brigadeiro branco, o chocolate de leite, o coco, as nozes, o limão, o pistácio ou o churro), as propostas juntam-se ao cardápio alinhado na montra online da loja. Tudo feito com “amor e alegria”, garantia da casa. Encomendas até 29 de Abril, para entregas até dia 2 de Maio, na região da Grande Lisboa.

Foto DR

Vai formosa e bem segura

Na Padaria Formosa, uma das mais antigas do Porto, já cheira ao Bolo da Mãe. Com “decoração digna de encher o coração de qualquer mãe de orgulho”, a casa centenária apresenta um bolo com “massa fofa e delicada”, distribuída por quatro camadas e recheada com creme de maracujá, mirtilos e framboesas. Em forma de coração, esta edição limitada custa 18€ e está disponível também em formato de cupcake (2,60€ a unidade), para facilitar a logística do transporte ou, quem sabe, encaixar o bolo numa cesta de piquenique. Está à venda na loja até dia 2 de Maio, sendo aconselhada a encomenda antecipada.

Com água (e doces) na boca

Junte-se a Brigadeirando ao Ajitama Ramen Bistro, em Lisboa, e o resultado promete deixar as matriarcas com água na boca. Para celebrar as “melhores mães do mundo”, a primeira desenvolveu quatro novas sobremesas, em edição limitada, para a carta do segundo. O ponto de partida foram as receitas tradicionais do brigadeiro e da pavlova, agraciadas com um twist de ingredientes japoneses. A oferta passa por brigadeiros de matcha com chocolate branco e mini-pavlovas de yuzu e framboesa, ambos também com versões de amendoim com sementes de sésamo. Estão na montra do Ajitama a partir de 2 de Maio (para consumo no local, no domicílio ou take-away), com preços entre 5,50€ (três brigadeiros) e 6€ (três mini-pavlovas). A Brigadeirando preparou também uma série temática – que vai da tradicional caixa de brigadeiros a míni bolos e caixas de rosas – disponível na loja online, com valores entre os 6€ e os 35€. São aceites encomendas até às 18h de quinta, dia 29 de Abril, que podem ser levantadas na loja (em Lisboa) ou entregues ao domicílio.

Foto DR

Alimentar o corpo e a alma

O The Therapist, espaço lisboeta dedicado à alimentação saudável, tem duas sugestões para o Dia da Mãe. A Mom Box serve um brunch com “minipanquecas, pão de fermentação lenta, doce de frutos vermelhos, ‘Nutella’ saudável do Therapist, húmus de maca e curcuma, queijo vegan de barrar, pudim de chia, palitos de cenoura, morangos, granola de coco e mini blend calma” (30€). O Spring Morning Bundle, desenvolvido em parceria com a Curae, traz “uma merecida experiência de autocuidado, calma e paz interior” feita com o Blend Calm Edition e duas plantas em vaso (44,90€). Para assinalar a data, podem ser encomendados no site até dia 2 de Maio, com possibilidade de recolha na loja ou entrega ao domicílio na zona de Lisboa.

Com um pé no brunch e o outro no spa

O resort familiar Martinhal Cascais convida as mães para um programa duplo. A celebração começa com um brunch no hotel. Na mesa de degustação estão gaspacho de morango, uma selecção de pães, queijo amanteigado, mel biológico, tostas, húmus, pita crocante, labneh com azeite virgem, azeitonas marinadas, salmão fumado com ovos escalfados e molho holandês, salada de vegetais, camarão, abacaxi, escabeche de atum e sobremesas (37,50€/pessoa). Para as crianças, há pipocas, esparguete à bolonhesa, nuggets de frango, croissant misto, gelatina, donuts e chupa-chupa de chocolate (15€ dos 3 aos 12 anos, grátis até aos 2 anos). Além da refeição, as mães recebem outro aconchego: um voucher para um tratamento de 25 minutos no spa do hotel. Se a preferência for para uma celebração no conforto do lar, o brunch vai a casa: encomendas até às 17h de sexta-feira; entregas no sábado e domingo, das 11h às 13h. Condições e ementa podem ser consultadas aqui.

Para o Brunch da Rainha, siga por aqui

“Um verdadeiro banquete de sabores” espera as mães no restaurante portuense soMos (Avenida da Boavista). As rainhas do dia têm direito a um brunch, “servido em formato buffet com todas as regras de segurança” asseguram. Na ementa estão habitués como os ovos Benedict, panquecas, iogurtes, pão, fruta ou cereais, mas também pratos frios e quentes – a tábua de queijos e charcutaria, a bola de sardinha, as trouxas de alheira com puré de cogumelos, o rosbife de vitela com rúcula selvagem, a sopa, as saladas e os minipregos em bolo do caco são apenas algumas das iguarias à prova. As sobremesas não faltam à chamada: do cheesecake de citrinos às mousses de manga e de chocolate, passando pelo shot de panacotta de café, são várias as opções para adoçar a boca das mães. O banquete está pronto a servir no domingo, 2 de Maio, entre as 10h30 e as 13h e custa 35€/pessoa (15€ para crianças dos 3 aos 10 anos; grátis para menores de 2 anos).

Foto DR

Para grandes mães, grandes rótulos

Uma garrafa de vinho com um rótulo personalizado, predefinido ou criado de raiz, feito com uma frase bonita, fotografia ou mensagem pessoal. A ideia vem com o selo da Happy Wine Days, que se propõe a harmonizar os afectos com a degustação de vinhos, levando ao domicílio uma prenda feita à medida da mãe (o serviço está também disponível para assinalar outras ocasiões especiais, como aniversários ou eventos corporativos). Com produtores locais de regiões vinícolas como parceiros, e garrafas a partir dos 15€, a empresa garante entregas em todo o país. Para compras até 2 de Maio, através do site, Facebook e Instagram, o código HAPPYMOTHER dá desconto de 10% no valor total.

Jantar ou brunch e piscina

O hotel The Oitavos, na Quinta Marinha, Cascais, sugere a experiência gastronómica Dîner Fleur e o programa Pool Day & Spa. O primeiro é uma experiência, válida para duas pessoas (150€ com bebidas incluídas), sensorial gastronómica proposta pelos chefs Cyril Devilliers, que inclui uma entrada, um prato e uma selecção de queijos e termina com a célebre sobremesa “Flor de Chocolate”, criada pelo chef pasteleiro Joaquim Sousa. A segunda proposta é uma massagem relaxante de corpo inteiro com a duração de 50 minutos, acesso ao circuito de balneoterapia (piscina com jactos dinâmicos de água salgada, jacuzzi, sauna e banho turco), uma healthy meal acompanhada de um chá frio de hibisco e acesso à piscina exterior de água do mar aquecida e com vista para o mar (95€ individual ou 170€ para duas pessoas).

Foto DR

Para mães ou futuras mães

O Ritz Four Seasons, em Lisboa, vai ter brunch especial para take-away (195€/2 pessoas), e uns bolos lindos e deliciosos do chef de pastelaria Diogo Lopes. Assim como é possível fazer o brunch no restaurante Varanda até às 13h (10€/pessoa). Existe ainda um tratamento relaxante e de rejuvenescimento no spa, o “Mother’s Bloom” (80 minutos, 235€), que consiste numa esfoliação de 30 minutos de corpo inteiro, 50 minutos de massagem personalizada, de acordo com as necessidades de cada mãe. Para as pré-mamãs, a proposta é um tratamento de corpo inteiro com cremes hidratantes e técnicas especiais de massagem (80 minutos, 215€).

Foto DR

Num mundo em mudança, com o Manual da Boa Esposa debaixo do braço

O Dia da Mãe poderá também marcar o ansiado regresso às salas de cinema. Em estreia nesta semana está o Manual da Boa Esposa, a comédia francesa de Martin Provost com Juliette Binoche a encabeçar o elenco. A narrativa remete para a França da década de 1960, onde Paulette dirige, ao lado do marido Robert, uma conceituada escola de gestão doméstica. Tudo aparenta correr bem até ele morrer inesperadamente. Ao perceber que, afinal, a escola está à beira da ruína, Paulette empenha-se em encontrar uma solução. Contudo, reflectir sobre as várias questões relacionadas com o negócio fá-la questionar se os valores que têm sido ensinados serão razoáveis numa sociedade que se deseja igualitária.

O significado de Mom trocado por comédia

Vai uma maratona de comédia negra para pôr em perspectiva – radicalmente – o significado de ser mãe? É esta a proposta da Fox Comedy, que passa a tarde com Mom, emitindo os dez primeiros episódios da sétima temporada, a partir das 17h20. A sitcom centra-se na relação de amor/ódio/toxicidade entre Christy (Anna Faris) e Bonnie (a oscarizada Allison Janney, premiada com dois Emmys por este papel), mãe e filha, ambas alcoólicas em reabilitação. Caso sério de sucesso entre crítica e público, Mom aborda a sobriedade e a redenção com sarcasmo, descarrila dos valores familiares tradicionais e revela-se um foco – ou alívio cómico – sobre questões que vão das dependências à redenção, passando por condicionantes económicas, doenças e até a morte.

Tully ou o lado menos doce da maternidade

Às vezes uma mãe só precisa de compreensão – para o cansaço, a falta de tempo e paciência (e sono), a culpa. Que o diga Marlo – Charlize Theron, num papel nomeado para o Globo de Ouro –, que acaba de ter o terceiro filho e sente que atingiu o seu limite. Está exausta, descuidada consigo própria e sem mãos a medir. Acaba por procurar ajuda e contrata uma ama (Mackenzie Davis). É o início de uma relação de companheirismo, amizade e apoio – o tal bálsamo de compreensão de que tanto precisava. A maternidade nas suas agruras (e doçuras também) está no coração de Tully, o filme que a Fox Life passa no Dia da Mãe, às 22h20. Realizado por Jason Reitman e escrito por Diablo Cody, conta também com interpretações de Mark Duplass, Emily Haine e Ron Livingston.