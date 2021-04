Britney Spears vai dirigir-se pessoalmente ao tribunal para falar sobre a sua tutela

A cantora Britney Spears vai dirigir-se pessoalmente ao tribunal de Los Angeles, por causa da sua tutela, em Junho, acordou um juiz na terça-feira. Spears, de 39 anos, está sob a guarda do pai desde 2008, mas raramente participa nas audiências em tribunal e não comenta publicamente o acordo legal que a faz estar sob a tutela do pais, que controla os seus assuntos pessoais e financeiros, incluindo a sua saúde, segurança e carreira.

“A minha cliente solicitou uma audiência na qual ela pode dirigir-se directamente ao tribunal”, avançou o advogado da cantora, Samuel Ingham, ao tribunal na terça-feira. “A minha cliente pediu que isso fosse feito rapidamente.” O juiz marcou a audiência para 23 de Junho para que Spears fale no tribunal, mas desconhece quais são os temas que a cantora planeia abordar.

O pai da cantora, Jamie Spears, foi nomeado seu tutor depois de a filha ter sido hospitalizada para tratamento psiquiátrico após um esgotamento. Britney Spears, que se tornou um fenómeno entre os adolescentes há 20 anos com sucessos como “Baby One More Time” e “Toxic”, já tinha tornado claro, há um ano, que não quer que o pai continue responsável pelos seus bens.

Uma proposta, em Agosto passado, para o afastar e uma audiência, na terça-feira, sobre um novo pedido para substituí-lo por outra pessoa foi adiada para Julho sem discussão. No entanto, no mês passado, Vivian Thoreen, advogada de Jamie Spears, disse que a cantora nunca pediu a rescisão do acordo legal.

Spears não se apresenta em público desde Outubro de 2018, embora publique com alguma frequência fotografias e vídeos, dançando em casa. Em 2019, trabalhou Las Vegas e esteve, por um curto período, numa instituição de saúde mental. O lançamento de um documentário para a televisão em Fevereiro deu visibilidade ao seu caso, bem como ao movimento de fãs #FreeBritney.

Estes fãs, que se reuniram do lado de fora do tribunal na terça-feira, acreditam que Spears está presa e que envia sinais enigmáticos implorando para ser libertada através das mensagens que publica nas suas redes sociais. Quando ouviram o veredicto, as três dezenas de apoiantes da cantora bateram palmas.