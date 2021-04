Nazaré recebe um sustentável Mercedes-EQ Lounge

O projecto 100% sustentável, apresentado em vésperas do Dia da Terra, é, segundo a marca promotora, destinado não apenas a surfistas, mas também à comunidade, a clientes, fãs e simpatizantes do emblema de Estugarda.

A casa foi construída recorrendo a materiais reciclados, a partir da construção original, do princípio do século passado, ou provenientes da comunidade piscatória, como madeiras de antigas embarcações ou restos de cabos náuticos, mas também com madeira adquirida às famílias que viram as suas propriedades devastadas pelo incêndio que consumiu 86% da Mata Nacional de Leiria, em Outubro de 2017.

Já a componente energética privilegia a utilização de energias renováveis: as águas quentes sanitárias, por exemplo, asseguradas pelos painéis fotovoltaicos, cuja energia é acumulada em módulos de uma bateria que já deu vida a um Classe B 100% eléctrico. Além disso, a área está preparada para a instalação futura de uma estação biológica de tratamento de águas cinzentas.

O espaço, que inclui quatro postos de carregamento para automóveis eléctricos e que pode receber entre 12 e 50 pessoas (no interior; no exterior, há espaço para mais de 500 visitantes), foi criado para receber debates, conversas e experiências, sempre em torno da protecção dos oceanos, com foco na reutilização de baterias eléctricas e na aposta na economia circular e na formação da comunidade para um desenvolvimento sustentável.

Foto

O projecto integra, assim, a iniciativa mais alargada Ambition 2039, que almeja um portfolio neutro em emissões de carbono, e para o qual surgem, este ano, importantes trunfos: os 100% eléctricos EQA, EQB, EQE e EQS. Também até ao fim de 2021, está previsto o lançamento de 30 versões híbridas plug-in.

O novel Mercedes-EQ Lounge exprime ainda o compromisso da marca com a Nazaré, onde tem vindo a ser parceiro do Surf de Grandes Ondas, tendo como embaixador o norte-americano Garrett McNamara, que colocou as ondas portuguesas na agenda do surf internacional.