Miradouro das Amoreiras reabre a visitas e é grátis até Junho

Seis meses depois, Amoreiras 360º Panoramic View volta a receber admiradores de Lisboa no terraço do centro comercial: durante a semana e ao fim-de-semana. Atenção ao pôr-do-sol.

O Amoreiras 360º Panoramic View, no 18.º andar da torre 1 do centro comercial, a 174 metros de altura do nível do mar, é o mais altaneiro dos miradouros alfacinhas.

A partir de 1 de Maio, após pausa forçada pelas restrições da pandemia, volta a receber visitantes. E gratuitamente – o preço do bilhete costumava ser de 5 euros.

O miradouro, até final de Junho, está com livre acesso das 10h às 20h durante a semana e, para já, aos fins-de-semana entre as 10h e as 13h (um horário que poderá ser alterado em breve, conforme o alívio das restrições).

Foto dr

Mantendo os “procedimentos de segurança”, informa o Amoreiras, o número de visitantes no local será limitado e o acesso controlado. É necessário levantar bilhete no Balcão de Informações, dentro do centro comercial (piso 1, junto à Fnac).

Embora seja ao ar livre, o uso de máscara continuará a ser obrigatório.

O miradouro, inaugurado em 2016, permite uma vista ampla e altaneira para o Tejo em direcção à margem sul e para a cidade e os seus pontos de maior atracção — há “lunetas gratuitas de focagem de longo alcance e ainda mapas informativos, sobre os pontos históricos”.

Mais informações no site oficial.