HR-V Hybrid, a aposta da Honda na agilidade e eficiência

O SUV compacto da Honda chega no final do ano com um design minimalista, mais espaço e a “poderosa e eficiente” tecnologia híbrida de dois motores.

Com o objectivo de se apresentar à Europa como uma marca mais amiga do ambiente, através de uma gama com um baixo nível de emissões de CO2, a nipónica Honda planeia electrificar todos os seus modelos convencionais à venda no Velho Continente até 2022. A atrevida ambição começa a desenhar-se cada vez mais realista, com a chegada de mais um modelo híbrido, desta feita o conhecido HR-V, renascido em 2016, e que, para tal, foi totalmente revisto.

Assente numa actualizada plataforma, o fabricante conseguiu reimaginar o seu SUV compacto, tão relevante num mercado como o europeu, tendo por base a ideia de que o propósito da tecnologia e do design é servir as necessidades do condutor e passageiros. Assim, deu ao interior mais espaço, ao mesmo tempo que imprimiu as tão procuradas características de versatilidade. Ou seja, apesar de não existir grandes diferenças em termos de dimensões exteriores, há mais espaço para pernas e ombros de todos os ocupantes, além de a configuração da plataforma ter admitido a inclusão dos conhecidos “bancos mágicos”, que se dobram, reviram, sobem e descem para que se consiga transportar quase tudo.

Depois, a reduzida distância ao solo, o espaço plano e a abertura da bagageira permitiram que a linha do tejadilho, inspirada no formato coupé, não comprometesse o carregamento fácil de uma variedade de volumes, sendo possível, por exemplo, carregar duas bicicletas de montanha para adultos (sem as rodas dianteiras).

Ainda pelo interior, a marca refere a preocupação em dotar o automóvel com materiais contemporâneos e suaves ao toque, privilegiando ainda a luminosidade e um amplo campo de visão, que pretende tornar também a condução mais segura. Para o condutor, há a referir uma nova e mais elevada posição de condução.

Do lado de fora, dá cartas o minimalismo, com a Honda a adoptar o corte coupé para o seu SUV e a eliminar todos os traços e vincos que pudessem ser confundidos com ruído, preferindo as linhas horizontais prolongadas e as superfícies harmoniosas. A postura robusta que se procura num SUV é assegurada pelas jantes em liga leve, que passaram a ter de série 18’’.

Já em termos de mecânica, o HR-V Hybrid adopta a tecnologia híbrida e:HEV da Honda, que integra dois motores eléctricos compactos associados à máquina térmica a gasolina i-VTEC de 1,5 litros. De forma a melhorar a eficiência, a ignição faz-se em modo eléctrico, passando para a vertente híbrida de forma gradual. Já o condutor pode escolher entre uma condução Sport, Normal e Econ, cabendo-lhe ainda a decisão de tornar o seu trajecto mais semelhante ao que teria num carro eléctrico ao optar pela função B da caixa de velocidades, que permitirá usufruir de uma travagem regenerativa forte. O nível de regeneração de energia e o efeito da força da desaceleração pode ainda ser ajustado no Selector de Desaceleração.

No capítulo da segurança, o HR-V chega, pela primeira vez, com o sistema Honda Sensing que, tendo passado a incluir uma nova câmara dianteira monocular mais ampla e de maior definição, apresenta melhorias no sistema de detecção de peões com função de travagem atenuante de colisão.