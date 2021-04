Ferrari levanta o pano sobre o especial V12 inspirado no 812 Superfast

O novo modelo, explica a Ferrari, é a “expressão máxima” do conceito de uma berlinetta com motor dianteiro ao mesmo tempo que surge como uma versão aperfeiçoada do aclamado 812 Superfast.

O fabricante de automóveis de luxo Ferrari revelou, na última semana, os primeiros detalhes do seu novo supercarro, o primeiro de três novos modelos previstos para os próximos meses. A estreia mundial, que será transmitida em directo nos canais das redes sociais da marca, está agendada para o dia 5 de Maio.

Ou seja, a exclusiva e limitada versão, que assume o “casamento perfeito entre desempenho, forma e função”, é destinada a coleccionadores e a apaixonados do emblema do Cavallino Rampante, e a sua característica mais marcante reside no seu próprio coração, onde bate o lendário motor de 12 cilindros num V de 65° a debitar incríveis 830cv às 9500rpm, tornando-se assim o mais potente dos automóveis construídos pela marca para a estrada. Para tal, o bloco beneficiou da utilização de materiais de última geração, do redesenho de muitos dos seus componentes-chave, de uma nova regulação das válvulas e de um novo sistema de escape.

Something new is ready to make its mark. Don’t miss the chance to discover a unique surprise at the Fiorano track on May 5th at 2:30 PM CEST. #Ferrari pic.twitter.com/uUAKB4Ai4g — Ferrari (@Ferrari) April 26, 2021

Além disso, adopta uma direcção independente nas quatro rodas, que, segundo a Ferrari, prolonga a sensação de agilidade e precisão ao curvar. Outro feito de engenharia digno de nota passa pela redução do peso global do carro em comparação com o 812 Superfast, algo conseguido graças à utilização extensiva de fibra de carbono, tanto no exterior como no habitáculo.

Foto O então CEO da Fiat Chrysler, Sergio Marchionne (1952-2018), durante a apresentação do Ferrari 812 Superfast a Genebra, em 2017 REUTERS/ARND WIEGMANN

Um plano agressivo de lançamento de novos modelos, que não foi adiado no ano passado pela pandemia de covid-19, foi uma parte fundamental da recente estratégia da empresa para apoiar o crescimento, sendo que os carros de edição limitada da Ferrari, que no passado foram produzidos em algumas centenas de unidades cada, são modelos ainda mais exclusivos, com actualizações tecnológicas e aerodinâmicas significativas.