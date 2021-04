Lucros do Santander em Portugal caíram 71% mas resultados do grupo dispararam

Resultados consolidados do grupo espanhol atingiram 1608 milhões de euros no primeiro trimestre, quase cinco vezes mais que no mesmo período do ano passado.

Os lucros do Banco Santander Totta caíram 71,2% no primeiro trimestre do ano, para 34,2 milhões de euros, de acordo com os resultados divulgados esta quarta-feira. A queda em Portugal contrasta com o aumento dos resultados consolidados do grupo, que totalizaram 1608 milhões de euros, quase cinco vezes mais que no mesmo período do ano passado.

A constituição de elevadas imparidades no ano passado, para fazer face a impactos da pandemia de covid-19, e de provisões este ano, para custos de reestruturação, explicam boa parte das variações de resultados.

Em comunicado, o Santander Totta refere que o resultado líquido do trimestre se encontra prejudicado pela necessidade de constituir imparidades para fazer face à “situação económica desfavorável”.

Nas contas do negócio em Portugal foi registada uma provisão de 164,5 milhões de euros (líquida de impostos) para custos de reestruturação, em especial do quadro de recursos humanos. O total de provisões ascendeu a 427 milhões de euros, o que compara com 239 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020.

Relativamente aos principais indicadores de actividade, destaque para o crescimento de 5% do total de crédito a clientes, que ascendeu a 43 mil milhões de euros, e para os recursos de clientes, que totalizaram 43,8 mil milhões de euros, também um incremento de 5,0%.

Já o rácio de eficiência situou-se em 34,1%, 7,4 pontos percentuais abaixo do valor alcançado em Março de 2020.

“A redução na geração de receitas comerciais recorrentes continuou a reflectir a dificuldade do contexto económico, fruto do aumento do ambiente concorrencial, do nível estrutural negativo de taxas de juro e da menor utilização de serviços bancários, bem como da alteração profunda e estrutural da forma de interacção dos clientes com o banco – tendência que tem acelerado fortemente nos últimos trimestres em resultado da alteração dos hábitos dos consumidores na procura de serviços bancários”, avança a instituição em comunicado.

No entanto, os resultados do primeiro trimestre encontram-se “influenciados positivamente pelo impacto não recorrente de cerca de 140 milhões de euros provenientes da gestão da carteira de títulos do banco”,

No apoio aos clientes, o banco dá conta que no final do Março, as moratórias, legal e privada, abrangiam cerca de 54 mil clientes, no montante global de 6,4 mil milhões de euros de crédito (16% da carteira total), o que corresponde a uma redução de 25% face ao valor de final de 2020, na sequência do vencimento da moratória privada.

No âmbito das linhas de crédito com garantia do Estado, o banco aprovou um conjunto de operações no montante de cerca de 2,1 mil milhões de euros, abrangendo cerca de 15 mil clientes.

Cinco vezes mais lucros no grupo

Os lucros consolidados do grupo Santander, de 1.608 milhões de euros, correspondem a quase cinco vezes mais que no primeiro trimestre de 2020, período em que constituiu provisões de 1,6 mil milhões de euros para fazer face ao impacto da pandemia.

O grupo, de acordo com o comunicado enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores de Madrid, inscreveu um encargo de 530 milhões de euros para custos de reestruturação previstos para o ano inteiro, principalmente nas filiais do Reino Unido e Portugal.

Sem esse custo, o lucro teria alcançado 2138 milhões de euros, impulsionado pelos bons resultados obtidos nos Estados Unidos da América e no Reino Unido.

As receitas durante o primeiro trimestre alcançaram os 11,390 milhões, 8% superior ao mesmo período do ano passado em euros constantes (excluindo o impacto das taxas de câmbio), “graças ao aumento dos negócios com custos de financiamento mais baixos e bons resultados em todas as regiões”.

O grupo bancário espanhol Santander fechou o ano de 2020 com um prejuízo de 8771 milhões de euros, que contrastou com o lucro de 6515 milhões de euros em 2019, estes últimos sem o impacto da pandemia. Com Lusa