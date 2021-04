Governo acaba com fundo perdido no apoio às micro e pequenas empresas

Linha de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas do turismo é reforçada em mais 20 milhões de euros, mas novas candidaturas ficam sem a hipótese de ter 20% do capital a fundo perdido.

O Ministério da Economia decidiu acabar com a componente de fundo perdido que fazia parte da linha de apoio às micro e pequenas empresas do turismo – e que foi a primeira, no âmbito da pandemia de covid-19, a contemplar esta medida.