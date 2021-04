Exportações recuperam e crescem 6% no primeiro trimestre

Estimativa rápida revela queda de 5,7% das importações, abaixo do recuo de 9,9% no quatro trimestre de 2020.

A estimativa rápida do Comércio Internacional de Bens aponta para um crescimento das exportações de bens em 6% face ao mesmo período do ano passado, avança esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento das exportações representa uma forte recuperação face à queda de 3,2% registada no quarto trimestre de 2020.

A estimativa do INE mostra que as importações voltaram a diminuir, mas a um ritmo mais lento. A compra de bens diminuiu 5,7%, relativamente ao período homólogo.

Mas face ao quarto trimestre de 2020, a queda das importações abrandou, uma vez que nesse período foi de 9,9%.

O INE salvaguarda que a divulgação antecipada de informação sobre a evolução trimestral das importações e exportações de bens é baseada em informação recolhida até 25 dias após o trimestre de referência.

A informação final será divulgada a 10 de Maio.

Em 2020, as exportações registaram uma queda anual de 18,6%, um valor que se destaca claramente do de anteriores crises. Para além de a quebra ser maior do que a registada (10%) em 2009 (o ano em que a crise financeira internacional fez travar os fluxos comerciais em todo o mundo), constitui também um contraste em relação à última grande crise da economia portuguesa, quando a troika foi chamada ao país. Em 2012, as exportações até cresceram, com uma variação de 3,1%, constituindo o único contributo positivo para o PIB.