Sérgio Conceição falha todos os jogos até à última jornada

Treinador do FC Porto foi punido com 21 dias de suspensão e 10.200 euros de multa na sequência da expulsão no final do jogo com o Moreirense e não estará no banco no clássico com o Benfica.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falhará os próximos quatro jogos do campeonato, incluindo o clássico da Luz, com o Benfica, dia 6 de Maio, na sequência do castigo aplicado esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que suspendeu o técnico portista por 21 dias, multando Conceição em 10.200 euros.

A suspensão permitirá a Sérgio Conceição regressar ao banco na última jornada, frente ao Belenenses SAD, configurando mais um obstáculo na corrida pela revalidação do título de campeão, quando o FC Porto é vice-líder, a seis pontos do Sporting.

Sérgio Conceição recebeu ordem de expulsão no final do jogo da 29.ª jornada, em Moreira de Cónegos, quando interpelou o árbitro Hugo Miguel, que referiu o incidente no relatório, descrevendo que o treinador entrou no terreno de jogo para contestar a equipa de arbitragem, dirigindo-se a Hugo Miguel nos seguintes termos:

“És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato”, terá afirmado, tendo, depois de exibido o cartão vermelho, começado “a bater palmas na direcção do árbitro”, que acusou: “És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do c..., és um ladrão, estás sempre a f...-nos”, refere o relatório do árbitro, de acordo com o mapa de castigos.