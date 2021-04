Nuno Borges afastado do Estoril Open

Nuno Borges foi nesta quarta-feira eliminado do Estoril Open, ao perder na segunda ronda com o croata Marian Cilic em três sets (6-7, 6-4 e 6-4). O tenista português ainda conseguiu ganhar o primeiro set ao croata, mas acabaria por ceder nos dois seguintes.

Apesar da derrota frente ao 42.º do ranking ATP e sexto cabeça-de-série do torneio, este já foi um Estoril Open histórico para o tenista natural da Maia. Com uma carreira feita de participações em futures e challangers, esta foi a primeira vez que Borges participou no quadro principal de um torneio ATP.

Depois de passar duas rondas no qualifying, Nuno Borges bateu na primeira eliminatória do quadro principal o australiano Jordan Thompson (61.º do mundo) e deu muita luta a Cilic, um antigo n.º 3 do “ranking” e vencedor do US Open em 2014.

Com esta sua participação no Estoril Open, Nuno Borges deverá dar um bom salto no ranking, ele que entrou para o torneio em 331.º na hierarquia mundial.