Quarta, na TV: jurados escrutinados, Ressaca no Brasil e Papillon No Ar

CINEMA

Sibéria

TVCine Top, 21h30

Mais uma colaboração entre o realizador Abel Ferrara e o actor Willem Dafoe, num filme dramático escrito por Ferrara e Christ Zois. Um norte-americano solitário muda-se para a Sibéria em busca de paz e tranquilidade. Um dia, mete-se num trenó e avança sem destino pela neve. Ao encontrar uma gruta, deixa-se ficar. Ali acaba por fazer uma análise do passado, mergulhando numa intensa jornada interior.

Dois É Uma Família

AXN Movies, 22h54

Hugo Gélin realiza este remake da comédia dramática No se Aceptan Devoluciones, de Eugenio Derbez. Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand e Gloria Colston compõem o elenco. Solteiro e despreocupado, Samuel muda de emprego e namorada com a maior das descontracções. Tudo se altera quando uma mulher aparece com um bebé e o informa que é ele o pai. Depois, desaparece, deixando a criança. Primeiro, Samuel entra em pânico; depois, resolve criá-la sozinho. Oito anos passados, pai e filha são inseparáveis. É então que a mãe da menina reaparece.

A Evocação

Hollywood, 1h05

Com realização de James Wan (Insidious, Saw), um filme de terror inspirado num caso real, com interpretações de Vera Farmiga, Mackenzie Foy, Patrick Wilson e Joey King. É a história da família Perron que, na década de 1970, afirmava ser assombrada por espíritos malignos na própria casa. Depois de semanas a serem importunados, pedem ajuda a dois especialistas em casos paranormais, que acabam por associar as aparições a acontecimentos tenebrosos com mais de um século.

SÉRIE

Os Doze Jurados

RTP2, 22h05

Estreia. Na cidade de Ghent vai começar aquele que é já conhecido como “o julgamento do milénio”. Para formar o júri, foi convocada uma dúzia de pessoas comuns com proveniências e crenças diferentes, que têm de se retirar do seu dia-a-dia para darem o seu parecer num caso de homicídio particularmente delicado e controverso. Não é só o destino da ré que está em jogo; os próprios jurados vão sentir escrutinada a sua conduta.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves recebe Elisa Ferreira, comissária europeia responsável pelo pelouro da Coesão e Reformas. Em discussão estão assuntos como a gestão da pandemia, a recuperação económica ou o processo de vacinação em curso. Repete às 2h16, na RTP1.

DOCUMENTÁRIOS

Big com Richard Hammond

Discovery, 22h55

Primeiros dois episódios de uma viagem pelo mundo, conduzida por Richard Hammond, em direcção a alguns dos mais impactantes e fascinantes projectos de engenharia, seja uma aeronave, uma barragem ou um arranha-céus. No episódio inaugural, o destino é Wolfsburg, na Alemanha, onde está instalada a fábrica-sede da marca de automóveis Volkswagen; no segundo, está em causa o embarque no C-5M Super Galaxy, o mega-avião de carga da Força Aérea norte-americana.

Ressaca

RTP2, 23h25

Depois de anos de euforia e investimento por conta do Mundial de Futebol e dos Jogos Olímpicos, em 2017 o Rio de Janeiro estava afundado numa crise. Uma onda de salários em atraso arrastava cariocas para a pobreza. Entre eles estavam os bailarinos, cantores de ópera, músicos e outros funcionários do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos mais importantes teatros brasileiros. De agenda e bolsos esvaziados, os artistas sobreviviam de biscates, ao mesmo tempo que iam realizando acções de protesto contra o que consideravam gestão criminosa. Os realizadores Patrizia Landi e Vincent Rimbaux registaram essa luta e o drama humano nos bastidores.

MÚSICA

No Ar

RTP2, 00h54

A música portuguesa continua a ser posta No Ar neste programa gravado no Porto e timbrado pela Antena 3. O foco volta a incidir sobre o hip-hop, hoje representado por Papillon, que se deu a conhecer como rapper do colectivo Grognation e entretanto se lançou a solo, em 2018, com o álbum Deepak Looper, produzido por Slow J.