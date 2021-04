Ellen Arkbro vai transformar o órgão de tubos da igreja de Cedofeita num sintetizador

A compositora que desponta do cenário de música experimental sueco estreia nesta quarta-feira, no Porto, a peça Chordalities . Na quinta-feira toca no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa.

Ellen Arkbro, compositora da nova geração de músicos experimentais a despontar em Estocolmo, tem uma proposta para esta quarta-feira: transformar o órgão de tubos da igreja de Cedofeita, no Porto, num sintetizador. A peça que vai apresentar ao final da tarde não faz parte de nenhum dos dois álbuns da sua discografia em nome próprio. Chordalities tem estreia absoluta no Porto — Ellen também tocou no sábado, no auditório de Serralves, e na quinta-feira faz a última data em Portugal no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa.