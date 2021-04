Christie’s leiloa obra-prima de Giacometti a 30 de Junho

A escultura vai ser leiloada no dia 30 de Junho por um preço estimado de 13,8 a 20,7 milhões de euros. É considerada “uma das obras-primas das figuras alongadas e delgadas” de Giacometti.

A escultura L'homme qui chavire, de Alberto Giacometti, vai ser leiloada pela Christie's no dia 30 de Junho por um preço estimado de 12 a 18 milhões de libras (13,8 a 20,7 milhões de euros), indicou terça-feira a leiloeira. Concebida em 1950 e moldada um ano depois, a escultura em bronze é considerada “uma das obras-primas das figuras alongadas e delgadas” de Giacometti, que surgiram depois do fim da Segunda Guerra Mundial, refere a Christie's num comunicado.

L'homme qui chavire (O Homem que cambaleia, em tradução livre) retrata um homem “no momento antes de cair no chão ou, inversamente, ao erguer-se”, adianta a leiloeira, assinalando que “talvez nenhum outro trabalho” na obra de Giacometti (1901-1965) “incorpore a fragilidade essencial e a solidão inerente da experiência humana”.

A escultura foi vista pela última vez em leilão em 1998, quando foi vendida pelos gestores do espólio da artista norte-americana Lillian Florsheim.

A leiloeira de arte indica ter estabelecido o recorde mundial do leilão de uma escultura do suíço Alberto Giacometti com L'homme au doigt, vendido por mais de 140 milhões de dólares (115,7 milhões de euros) em Maio de 2015.