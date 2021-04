Morreu Michael Collins, um dos primeiros a chegar perto da Lua e o “homem mais solitário do mundo”

O astronauta norte-americano Michael Collins morreu esta quarta-feira, avançou a sua família e a NASA. Tinha 90 anos.

O astronauta foi um dos primeiros três homens a chegar à Lua em 1969 – juntamente com Buzz Aldrin e Neil Armstrong –, mas era conhecido como o “homem mais solitário do mundo” por ter ficado aos comandos da nave-mãe da missão espacial Apolo 11 em órbita do astro, enquanto os seus companheiros de viagem seguiram a bordo do módulo Eagle para pisar o solo lunar.

Michael Collins é muitas vezes descrito como o astronauta “esquecido” da histórica missão Apolo 11: ficou mais de 21 horas sozinho até ao regresso dos dois companheiros de viagem. Quando passava pelo lado oculto da Lua, perdia o contacto com o controlo em Terra, em Houston. “Desde Adão que nenhum humano conheceu tanta solidão quanto Mike Collins”, lia-se no relatório da missão, em referência à figura bíblica e aos minutos que Collins passava sem contacto. Foi nesta missão que Neil Armstrong (que morreu em 2012) proferiu a frase de que se tratava de “um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade”.

Foto Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin NASA FILE/HO HANDOUT

Collins nasceu em Roma, Itália, a 31 de Outubro de 1930 – o mesmo ano em que nasceram Aldrin e Armstrong. Era filho de um general norte-americano e frequentou a mesma escola militar que o pai, em Nova Iorque, onde se formou em 1952. Começou a sua carreira na Força Aérea norte-americana e, em 1963, foi escolhido pela NASA para o programa de astronautas, ainda embrionário na altura, que tinha como objectivo levar um humano à Lua até ao final da década de 1960, como acabou por acontecer. Estava-se em plena corrida espacial com a União Soviética, que foi a primeira nação a chegar à superfície lunar em 1959, com a sua missão não tripulada Luna 2.

“Lamentamos informar que o nosso amado pai e avô faleceu hoje, depois de uma valente luta contra o cancro. Passou os seus últimos dias em paz, com a família ao seu lado”, anunciou a família em comunicado.

Também a NASA disse estar a fazer o luto pela “perda de um brilhante piloto e astronauta”. “Sendo o seu trabalho nos bastidores ou a céu aberto, o seu legado será sempre o de um líder que deu os primeiros passos da América em direcção ao cosmos”, lê-se numa nota publicada no site da NASA.