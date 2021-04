À medida que o clima muda, os glaciares derretem (ainda) mais rápido

Quase todos os glaciares do mundo estão a perder massa – e a um ritmo acelerado, de acordo com um novo estudo publicado esta quarta-feira e que pode vir a ter um impacto nas projecções que os cientistas fazem sobre a perda de gelo na Terra. O estudo, publicado na revista científica Nature, fornece uma das mais amplas visões apresentadas até agora sobre a perda de massa de gelo em cerca de 220 mil glaciares em todo o mundo, uma das principais causas de subida do nível do mar.